Курсы валют на 23 февраля: доллар замер на отметке 27 грн\долл

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ установил гривну на уровне 27,00 грн/доллар.

На 23 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 февраля установлены на таком уровне:

27.002630 грн за доллар;

30.658786 грн за евро;

0.412000 грн за российский рубль;

35.319148 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 февраля курс всех валют — остался неизменным.

Национальный банк Украины (НБУ) завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.