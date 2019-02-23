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Курсы валют на 23 февраля: доллар замер на отметке 27 грн\долл

Курсы валют на 23 февраля: доллар замер на отметке 27 грн\долл
07:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ установил гривну на уровне 27,00 грн/доллар.

На 23 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 февраля установлены на таком уровне:

  • 27.002630 грн за доллар;
  • 30.658786 грн за евро;
  • 0.412000 грн за российский рубль;
  • 35.319148 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 февраля курс всех валют — остался неизменным.

Национальный банк Украины (НБУ) завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента.

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют, Курсы валют.
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