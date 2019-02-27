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Официальные курсы валют 27 февраля: доллар по 26,98 грн

Официальные курсы валют 27 февраля: доллар по 26,98 грн
08:23 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на сегодня установил доллар на отметке 26,98 грн.

На 27 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 февраля установлены на таком уровне:

  • 26.982628 грн за доллар;
  • 30.654964 грн за евро;
  • 0.411210 грн за российский рубль;
  • 35.622525 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 февраля курс всех валют (кроме доллара и рубля, курс которых уменьшился) - вырос.

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Активы Национального банка Украины (НБУ) в 2018 году выросли на 2,4% и составили 1 трлн 51,013 млрд гр

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НБУ, Нацбанк, Курс валют, Курсы валют.
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