Новости Бизнеса: Делегация из Минфина Украины провела встречу с представителями Катара в рамках Ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, где обсуждалось сотрудничество стран.

О том, как прошла встреча с министром финансов Катара, сообщает пресс-служба Минфина Украины на странице в соцсети.

Министр финансов Оксана Маркарова встретилась со своим зарубежным коллегой Али Шарифом Аль-Эмади. В процессе встречи представители ведомств обсудили результаты внедрения ключевых реформ и состояние бизнеса в Украине. Также чиновники коснулись вопросов инвестирования не которые не прибыльные государственные проекты в области экономики.

Делегация выразила положительное отношение отношение к партнерскому настоящему обеих стран, построенному на общем доверии и понимании. Это позволяет открыть новые возможности для взаимовыгодной коллаборации. В рамках мероприятия Оксана Маhкарова встретилась с Еврокомиссаром Йоганнесом Ханом и заместителем руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатериной Матерновой. Между сторонами обсуждались текущие проблемы в стране и возможности дальнейшего взаимодействия.

Напомним, Ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка происходят в Вашингтоне, в этом году мероприятие будет длиться с 9 по 18 апреля.