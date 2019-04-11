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Украина и Катар обсудили инвестиционную "дружбу"

Украина и Катар обсудили инвестиционную "дружбу"
16:29 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Делегация из Минфина Украины провела встречу с представителями Катара в рамках Ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, где обсуждалось сотрудничество стран.

О том, как прошла встреча с министром финансов Катара, сообщает пресс-служба Минфина Украины на странице в соцсети.

Министр финансов Оксана Маркарова встретилась со своим зарубежным коллегой Али Шарифом Аль-Эмади. В процессе встречи представители ведомств обсудили результаты внедрения ключевых реформ и состояние бизнеса в Украине. Также чиновники коснулись вопросов инвестирования не которые не прибыльные государственные проекты в области экономики.

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Делегация выразила положительное отношение отношение к партнерскому настоящему обеих стран, построенному на общем доверии и понимании. Это позволяет открыть новые возможности для взаимовыгодной коллаборации. В рамках мероприятия Оксана Маhкарова встретилась с Еврокомиссаром Йоганнесом Ханом и заместителем руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатериной Матерновой. Между сторонами обсуждались текущие проблемы в стране и возможности дальнейшего взаимодействия.

Напомним, Ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка происходят в Вашингтоне, в этом году мероприятие будет длиться с 9 по 18 апреля.

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Все по теме:

Украина, МВФ, Вашингтон, Инвестиции, Катар, Сотрудничество, Минфин, Министр, Маркарова.
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