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В Украине введут в обращение памятную монету "Холодный Яр"

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В Украине введут в обращение памятную монету "Холодный Яр"
11:17 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса: С понедельника, 15 апреля, в Украине введут в обращение памятную монету номиналом в 5 гривен, посвященную исторической местности "Холодному Яру".

Национальный банк Украины с 15 апреля вводит в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "Холодный Яр". Об этом сообщила пресс-служба финрегулятора. В НБУ отметили, что монета изготовлена из металла нейзильбер.

"Посвящена исторической местности, наполненной славными казацкими традициями, в центре которой расположена одна из ее украшений - Свято-Троицкий Мотронинский монастырь. Холодный Яр - реликтовый лесной массив (Каменский район Черкасской области), где среди памятников природы самым известным является тысячелетний дуб, названный в честь Максима Зализняка... Эта территория сохранила много археологических памятников разных эпох. Именно из Холодного Яра весной 1768 начался социальный и национально-освободительное движение 1768-1769 годов в Правобережной Украине - Колиивщина. В 1840-х годах здесь побывал Тарас Шевченко, который вспоминает о Холодном Яру в поэтических произведениях "Гайдамаки" и "Холодный яр". В 1919-1922 годах под флагом Украинской Народной Республики действовали повстанцы Холодноярской Республики", - рассказали в Нацбанке.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, а на реверсе монеты - композиция, символизирующая реликтовый лес.

"Вверху и внизу с ракурса взгляда человека вверх изображено дерева, вершины которых тянутся к желто-зеленого круга в центре монеты, символизирует листья и солнце, слева и справа - лошади со всадниками, которые символизируют освободительную борьбу времен гайдаматчины и Холодноярской Республики, внизу среди деревьев - Троицкая церковь Мотронинского монастыря", - пояснили в Центробанке.

Напомним, 25 марта в Украине вошли в обращение памятные монеты по случаю присвоения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Ранее, 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева, прошел Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредили Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердили ее Устав и избрали предстоятеля. Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской Епифаний.  Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов. 

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НБУ, Памятная монета, Холодный Яр, Вводит в обращение, Номиналом в 5 гривен.
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