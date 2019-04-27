Официальные курсы валют на 27 апреля: евро стоит менее 30 грн

Новости Бизнеса: Доллар и евро 27 апреля сохранили свои позиции на фоне курса гривны и составляют 26,61 и 29,6 грн соответственно.

На 27 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,61 грн/долл., передает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 апреля установлены на таком уровне:

26.619328 грн за 1 доллар;

29.608679 грн за 1 евро;

0.411560 грн за 1 российский рубль;

34.255427 грн за 1 фунт стерлингов.

По сравнению с 26 апреля курс всех валют не изменился.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил в полном объеме все исковые требования И.Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года. э

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники.