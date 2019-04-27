Скачать
Суббота, 27.04.2019
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)

Официальные курсы валют на 27 апреля: евро стоит менее 30 грн

Официальные курсы валют на 27 апреля: евро стоит менее 30 грн
07:34 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Доллар и евро 27 апреля сохранили свои позиции на фоне курса гривны и составляют 26,61 и 29,6 грн соответственно.

На 27 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,61 грн/долл., передает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 апреля установлены на таком уровне:

  • 26.619328 грн за 1 доллар;
  • 29.608679 грн за 1 евро;
  • 0.411560 грн за 1 российский рубль;
  • 34.255427 грн за 1 фунт стерлингов.

По сравнению с 26 апреля курс всех валют не изменился.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил в полном объеме все исковые требования И.Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года. э

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку и делает все возможное для недопущения паники. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Курс валют, Курсы валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
04 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
05 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минюст США открыл дело против компании Ford
Минюст США открыл дело против компании Ford
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь