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Официальный курс валют на 6 мая

Официальный курс валют на 6 мая
08:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар.

На 6 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 мая установлены на таком уровне:

  • 26.480461 грн за доллар;
  • 29.538954 грн за евро;
  • 0.409720 грн за российский рубль;
  • 34.433705 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 мая курс всех валют — снизился.

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Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Рубль, Курс валют, Фунт стерлингов, Курсы валют.
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