Скачать
Пятница, 10.05.2019
Украина просит Международный трибунал принять меры для освобождения моряков
Украина просит Международный трибунал принять меры для освобождения моряков
В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
"Хочу больших проблем": Берчельт вызвал Ломаченко на бой
"Хочу больших проблем": Берчельт вызвал Ломаченко на бой
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"

В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
11:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В Украину вернули более 3 млн долларов по делу о спецконфискации средств беглого президента Виктора Януковича.

Государственная исполнительная служба Минюста Украины взыскала в пользу государства из кипрских компаний, связанных с Януковичем и бывшими высокопоставленными 55 млн грн и 1 млн долларов США.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства.

«Возвращение средств в пользу государства Украины состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, размещенных на счетах в АБ «Укргазбанк», - отметила Глущенко.

Отчет Мюллера: Янукович дарил Манафорту черную икру за $40 тысяч

В ведомстве отмечают, что средства, взысканные с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанные с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками.

Адвокат Януковича сообщил о его планах вернуться в Украину

Одновременно Глущенко уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 342 762,37 гривень и 1 010 072,39 долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Янукович, Минюст Украины, Светлана Глущенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
04 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
05 Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, "Бессмертный полк" в Киеве, Грицак - герой Украины, Лига Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь