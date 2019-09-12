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Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США

Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Гривна после небольшого роста в четверг, 12 сентября потеряла в цене.

На 12 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,97 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 сентября установлены на таком уровне:

  • 24.968816 грн за доллар; 

  • 27.473188 грн за евро; 

  • 0.381600 грн за российский рубль;

  • 30.822690 грн за фунт стерлингов. 

  • 17,14 грн за австралийский доллар;

  • 6,33 грн за польский злотый;

  • 4,33 грн за турецкую лиру;

По сравнению с 11 сентября курс всех указанных валют вырос.

Курс валют на 12 сентября

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.

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НБУ, Гривна, США, Доллар, Курс валют, Курсы валют.
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