Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США

Новости Бизнеса:Гривна после небольшого роста в четверг, 12 сентября потеряла в цене.

На 12 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,97 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 сентября установлены на таком уровне:

24.968816 грн за доллар;

27.473188 грн за евро;

0.381600 грн за российский рубль;

30.822690 грн за фунт стерлингов.

17,14 грн за австралийский доллар;

6,33 грн за польский злотый;

4,33 грн за турецкую лиру;

По сравнению с 11 сентября курс всех указанных валют вырос.

Курс валют на 12 сентября

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.