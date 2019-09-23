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Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели

Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
09:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 24.43.

На 23 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,43 грн/долл.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 сентября установлены на таком уровне:

USD 24,43 грн за доллар;

EUR 26,94 грн за евро;

RUB 0.382 грн за российский рубль;

GBP 30.872646 грн за фунт стерлингов.

AUD 16,59 грн за австралийский доллар;

PLN 6,18 грн за польский злотый;

TRY 4,28 грн за турецкую лиру;

Отметим, что по сравнению с 22 сентября курс всех указанных валют снизился.

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Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук развеял мифы о законопроекте №1053-1.  Гончарук сообщил, что законопроект №1053-1 по поводу регистраторов расчетных операций в некоторой мере "оброс мифами и слухами". 

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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