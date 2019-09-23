Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели

На 23 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,43 грн/долл.
Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 сентября установлены на таком уровне:
USD 24,43 грн за доллар;
EUR 26,94 грн за евро;
RUB 0.382 грн за российский рубль;
GBP 30.872646 грн за фунт стерлингов.
AUD 16,59 грн за австралийский доллар;
PLN 6,18 грн за польский злотый;
TRY 4,28 грн за турецкую лиру;
Отметим, что по сравнению с 22 сентября курс всех указанных валют снизился.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук развеял мифы о законопроекте №1053-1. Гончарук сообщил, что законопроект №1053-1 по поводу регистраторов расчетных операций в некоторой мере "оброс мифами и слухами".