Курс валют: доллар и евро растут

Новости Бизнеса:На понедельник, 28 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На понедельник, 28 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,17 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 25 октября, курс доллара вырос на 6 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,96 грн/€. Он вырос на 1 копейку.

Курсы валют на 28 октября:

100 долларов США — 2517,4116

100 евро — 2796,0891

100 польских злотых — 653,6431

10 российских рублей — 3,9337

100 швейцарских франков — 2537,5162

100 юаней — 356,0808

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.