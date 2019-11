Врага нужно знать в лицо? В ФРС США задумались о собственной криптовалюте

Федеральная резервная система США занимается изучением возможности создания собственной криптовалюты. Об этом пишет журналист Захари Вармброд на своей странице в Twitter со ссылкой на письмо главы ФРС Джера Пауэлла.

Сейчас ФРС занимается изучением эффективности от внедрения собственной цифровой валюты в экономику как страны, так и всего мира. По словам Пауэлла, введение подобной цифровой валюты, которая бы поддерживалась Центральным банком с мощной экономикой, была бы абсолютно беспрецедентным случаем.

Регулятор занимается изучением возможности внедрения национальной криптовалюты после заявления конгрессменов-республиканцев Френча Хилла и Билла Фостера о том, что после введения аналогичной цифровой валюты в Китае экономика США начнет замедлять темпы роста.

Цифровая валюта проще для интернет-платежей, что негативно скажется на долларе и других фиатных валютах, отмечали конгрессмены. При этом в письме представители ФРС отмечают, что сейчас американские власти пока не разрабатывают свою криптовалюту, а просто изучают ее потенциальные возможности.

New: Powell told Congress today that the Federal Reserve is exploring whether it makes sense to issue its own digital currency that could be used by households and businesses pic.twitter.com/lH3pnSLkiV

— Zachary Warmbrodt (@Zachary) November 20, 2019