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Курс валют на 28 ноября: Вслед за долларом падает и евро

Курс валют на 28 ноября: Вслед за долларом падает и евро
09:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:На четверг, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На четверг, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,98 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 ноября, курс доллара не изменился.

Курс евро установлен на уровне 26,40 грн/€. Он снизился на 2 копейки 

Курсы валют на 28 ноября:

100 долларов США — 2398,4391

100 евро — 2640,4416

100 польских злотых — 612,5036

10 российских рублей — 3,7492

100 швейцарских франков — 2403,4604

100 юаней — 341,3496

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 27 ноября: доллар и евро стремительно падают

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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