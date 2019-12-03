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Курс валют на 3 декабря: сколько стоит доллар и евро

Курс валют на 3 декабря: сколько стоит доллар и евро
08:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:На вторник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На вторник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,96 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 2 декабря, курс доллара снизился на 1 копейку.

Курс евро установлен на уровне 26,41 грн/€. Он вырос на 8 копеек.

Курсы валют на 3 декабря:

100 долларов США — 2395,7354

100 евро — 2640,8191

100 польских злотых — 614,1297

10 российских рублей — 3,7195

100 швейцарских франков — 2401,8364

100 юаней — 340,2021

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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