Курс валют на 3 декабря: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:На вторник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На вторник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,96 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 2 декабря, курс доллара снизился на 1 копейку.

Курс евро установлен на уровне 26,41 грн/€. Он вырос на 8 копеек.

Курсы валют на 3 декабря:

100 долларов США — 2395,7354

100 евро — 2640,8191

100 польских злотых — 614,1297

10 российских рублей — 3,7195

100 швейцарских франков — 2401,8364

100 юаней — 340,2021

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.