Легализация криптовалют: Минцифры договорилось о сотрудничестве с белорусской компанией

Новости Бизнеса:Минцифры договорилось о сотрудничестве с белорусской криптовалютной компанией.

Министерство цифровой трансформации Украины будет сотрудничать с белорусской компанией в сфере IT и криптовалюты Currency.com.

Об этом министерство сообщает на своей странице в Facebook.

"Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве по вопросам развития украинского законодательства относительно IT и криптовалюты с белорусской компанией Currency.com", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что рабочая группа при Министерстве цифровой трансформации с участием экспертов из Currency.com будет заниматься разработкой законопроектов, используя белорусский опыт успешного создания с нуля законодательных актов для регулирования отрасли IT.

Как отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, в сфере развития внутреннего IT-рынка Республика Беларусь демонстрирует большие успехи.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины создано в сентябре 2019 года. Оно отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг.