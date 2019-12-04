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Курс валют на 4 декабря: доллар упал до нового минимума

Курс валют на 4 декабря: доллар упал до нового минимума
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,94 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 3 декабря, курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,50 грн/€. Он вырос на 9 копеек.

Курсы валют на 4 декабря:

100 долларов США — 2393,9216

100 евро — 2650,3106

100 польских злотых — 618,5811

10 российских рублей — 3,7323

100 швейцарских франков — 2421,0383

100 юаней — 339,1746

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 4 декабря: сколько стоит доллар и евро

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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