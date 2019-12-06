Криптовалюте от Facebook опять не везет: в ЕС запретили стейблкоины

Новости Бизнеса:В Брюсселе пришли к выводу, что современное законодательство пока не готово к стейблкоинам.

Министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать хождения на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина (криптовалюты, привязанной к запасам обычных валют или физическим товарам).

По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Также министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.

Помимо этого, в Брюсселе занимаются созданием собственной цифровой валютой, которая должна стать законной альтернативой криптовалютам, созданным частными компаниями.

Она будет необходима в случае, если обычные расчеты в Европе станут слишком дорогостоящими.

Facebook Libra, в создании которой помимо Facebook участвовали 20 различных компаний, должна быть запущена в июне следующего года. Перспективы криптовалюты ухудшились после того, как из проекта в октябре вышли PayPal, Mastercard и Visa, однако остальные участники заявили о решимости продолжить проект.