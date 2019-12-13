Курс валют на 13 декабря: доллар упал до нового минимума

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 декабря, курс доллара на уровне 23,56 грн.

На пятницу, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,56 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 12 декабря, курс доллара снизился на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,24 грн/€. Он вырос на 10 копеек.

Курсы валют на 13 декабря:

100 долларов США — 2356,3276

100 евро — 2624,242

100 польских злотых — 612,6254

10 российских рублей — 3,7269

100 швейцарских франков — 2398,978

100 юаней — 334,8358.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.