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Курс валют на 24 декабря: доллар на минимуме четырех лет

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Курс валют на 24 декабря: доллар на минимуме четырех лет
09:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 24 декабря, курс доллара на уровне 23,27 грн.

На вторник, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,28 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 23 декабря, курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 25,78 грн/€. Он снизился на 7 копеек.

Курсы валют на 24 декабря:

100 долларов США — 2327,5766

100 евро — 2577,7911

100 польских злотых — 604,9875

10 российских рублей — 3,7391

100 швейцарских франков — 2371,4729

100 юаней — 331,9671

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 23 декабря: доллар опустился до нового минимума

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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