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Суббота, 28.12.2019
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НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП

НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В НБУ говорят, что меняются не просто тарифы, а философия их формирования.

Национальный банк Украины с 24 марта 2020 внедряет новые тарифы на услуги системы электронных платежей.

Об этом информируют в НБУ.

"Новые тарифы на услуги СЭП Национальный банк внедрит с 24 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 27 декабря 2019 года № 160", - говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк, меняются не просто размеры тарифов, но и философия их формирования.

"Если сегодня участник СЭП платит за шесть отдельных услуг, и его общие затраты главным образом зависят от времени обработки платежа банком, а новая тарифная политика станет для клиентов СЭП значительно проще, а стоимость услуги будет зависеть от объема переводов, которые необходимо осуществить клиенту", - сказал Нагорнюк.

В НБУ сообщают, что тарифы СЭП пока самые низкие в мире для подобных систем, а Нацбанк, учитывая важность расчетов через СЭП для экономики Украины, не пересматривал их с 2006 года.

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Так, в 2020 году Нацбанк отменит ежемесячную плату за сопровождение программного обеспечения АРМ-НБУ, за обслуживание опосредованных участников СЭП, за подключение к СЭП, применение временных интервалов и соответствующих им корректирующих коэффициентов по обработке электронных расчетных документов, согласно которым оплата составляет 0,35 грн - с 9.00 до 16.00; 0,51 грн - с 16.00 до 19.00; 1,02 грн - после 19.00.

Также НБУ введет тарифы только на две услуги - абонентское обслуживание заказчика в СЭП и обработки электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, будет зависеть от суммы платежа.

Нагорнюк объяснил, что для подавляющего большинства клиентов выполнение платежей через СЭП фактически подорожает. Поскольку платежи в СЭП на сумму до 5000 грн составляют более 75% от объема всех платежей, то для ¾ всех платежей тариф не изменится.

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Как известно, СЭП является государственной системой межбанковских расчетов Украины, которая обеспечивает проведение перевода средств через корреспондентские счета ее участников, открытые в Национальном банке Украины, с применением электронных средств приема, обработки, передачи и защиты информации.

По состоянию на 1 декабря 2019 года участниками СЭП является 81 банк Украины и 21 учреждение Государственной казначейской службы Украины.

Через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины.

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НБУ, СЭП, Владимир Нагорнюк.
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