Курс валют на 14 января: доллар немного снизился

На вторник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,93 грн/$.
Курс доллара по сравнению с понедельником, 13 января, снизился на 4 копейки.
Курс евро установлен на уровне 26,62 грн/€. Он вырос на 3 копейки.
Курсы валют на 14 января:
1 доллар США — 23,9275
1 евро — 26,6205
1 польский злотый — 6,2871
10 российских рублей — 3,9096
1 швейцарский франк — 24,6294
1 юань — 3,471
Скриншот (bank.gov.ua)
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.
По данным НБУ, денежная база за минувший месяц выросла на 6,9% - до 477,490 млрд грн.