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Курс валют на 14 января: доллар немного снизился

Курс валют на 14 января: доллар немного снизился
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 14 января, курс доллара на уровне 23,92 грн.

На вторник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,93 грн/$.

Курс доллара по сравнению с понедельником, 13 января, снизился на 4 копейки. 

Курс евро установлен на уровне 26,62 грн/€. Он вырос на 3 копейки.

Курсы валют на 14 января:

1 доллар США — 23,9275

1 евро — 26,6205

1 польский злотый — 6,2871

10 российских рублей — 3,9096

1 швейцарский франк — 24,6294

1 юань — 3,471

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс валют на 13 января: сколько стоит доллар и евро

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании. 

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц выросла на 6,9% - до 477,490 млрд грн.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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