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Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень

Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
10:21 Сегодня Телеграф Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, обновленная банкнота продолжает линию банкнот нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Она содержит основные изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, имеет аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.

По данным НБУ, обновленная банкнота получила усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как отметили в НБУ, гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривен старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени старыми банкнотами соответствующих номиналов.

Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать

Справка. В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, монеты номиналом 10, 25, 50 копеек, а также 1, 2 и 5 гривень.

Напомним, 25 октября 2019 года НБУ ввел в оборот новую 1000-гривневую купюру.

Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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НБУ, Деньги, Купюры, Номинал, 200 гривен.
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