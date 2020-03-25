Минфин: Государственный долг остается под контролем

Новости Бизнеса:Минфин привлек еще 24,8 млрд грн от продажи гособлигаций.

Министерство финансов на аукционе 24 марта привлекло в государственный бюджет 24,8 млрд гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минфина в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в долларах США и Евро ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно. Средневзвешенная ставка доходности по долларовым инструментам составила 3%, а по евровым - 2,22%. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено в эквиваленте 24,8 млрд гривен ", - говорится в сообщении.

Указано, что поскольку текущая конъюнктура на рынке не позволяет Минфину придерживаться стратегии увеличения выпусков государственного долга в гривне и отдавать предпочтение инструментам с длительным сроком погашения, Минфин активно реагирует на изменения на рынке капитала и использует валютные финансовые инструменты на внутреннем рынке, спрос на которые сложился из-за ограничений украинским банкам доступа к покупке украинских суверенных еврооблигаций.

"Какой бы неспокойной ни была ситуация в Украине и мире, государственный долг остается под контролем! Несмотря на волатильность рынков, Министерство финансов обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и финансовых инструментов чтобы справиться с вызовами", - указано в сообщении.

Напомним: