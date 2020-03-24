Эпидемия COVID-19: Правительство Украины ввело почасовую оплату для медиков

Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 23 марта.
Ранее с этой инициативой выступил министр здравоохранения Илья Емец.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
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