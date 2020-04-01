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Запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина: Разумков подписал законопроект

Запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина: Разумков подписал законопроект
17:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:rada.gov.ua

Новости Бизнеса:Сегодня в Раде подписали закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий на время карантина.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) (№3275).

Соответствующая информация есть в карточке закона на сайте парламента.

Так, сегодня, 1 апреля, закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

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30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

"В период осуществления в Украине мероприятий по предотвращению возникновения, распространения эпидемий, пандемий, в частности коронавирусной болезни (COVID-19), запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору", - говорится в тексте документа о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности.

Также этот закон предусматривает продление до 30 июня запрета на проведение органами государственного надзора плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности, кроме государственного надзора (контроля). 

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Кроме того, документ предусматривает временно, на период до 31 мая, освобождение от штрафных санкций за несвоевременную уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также за неполную его уплату или за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.

"В течение периодов с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 до 31 мая 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию", - отмечается в тексте документа.

Также в законе предусмотрено установление моратория на проведение документальных проверок правильности начисления и уплаты единого соцвзноса на период от 18 марта по 31 мая 2020 года, а также на период до 31 мая включительно приостановление сроков рассмотрения жалоб плательщиков единого взноса.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

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ВРУ, Рада, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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