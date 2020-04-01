Запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина: Разумков подписал законопроект

Новости Бизнеса:Сегодня в Раде подписали закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий на время карантина.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) (№3275).

Соответствующая информация есть в карточке закона на сайте парламента.

Так, сегодня, 1 апреля, закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

"В период осуществления в Украине мероприятий по предотвращению возникновения, распространения эпидемий, пандемий, в частности коронавирусной болезни (COVID-19), запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору", - говорится в тексте документа о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности.

Также этот закон предусматривает продление до 30 июня запрета на проведение органами государственного надзора плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности, кроме государственного надзора (контроля).

Кроме того, документ предусматривает временно, на период до 31 мая, освобождение от штрафных санкций за несвоевременную уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также за неполную его уплату или за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.

"В течение периодов с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 до 31 мая 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию", - отмечается в тексте документа.

Также в законе предусмотрено установление моратория на проведение документальных проверок правильности начисления и уплаты единого соцвзноса на период от 18 марта по 31 мая 2020 года, а также на период до 31 мая включительно приостановление сроков рассмотрения жалоб плательщиков единого взноса.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.