Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать соглашения с Международным банком реконструкции и развития о займах для дополнительного финансирования проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $150 млн и $135 млн соответственно.
Соответствующие распоряжения он подписал 8 апреля, сообщает официальный сайт главы государства.
Данными актами Зеленский сформировал соответствующие делегации для участия в переговорах с МБРР и утвердил их директивы.
О чем речь:
7 апреля Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.
1 апреля Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР о соглашении по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. $50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.
Напомним:
Министерство финансов Украины после отмены двух аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа в марте и одного в апреле в текущем месяце не планирует возвращаться на рынок внутренних заимствований.
В Украине, по состоянию на 7 апреля, зарегистрировано 364 тысяч безработных людей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.