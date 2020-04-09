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Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита

Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита
01:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Бизнеса:Зеленский уполномочил министров Марченко и Степанова подписать с МБРР соглашения о кредитах на $150 млн и $135 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать соглашения с Международным банком реконструкции и развития о займах для дополнительного финансирования проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $150 млн и $135 млн соответственно.

Соответствующие распоряжения он подписал 8 апреля, сообщает официальный сайт главы государства.

Данными актами Зеленский сформировал соответствующие делегации для участия в переговорах с МБРР и утвердил их директивы.

О чем речь: 

7 апреля Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.

1 апреля Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР о соглашении по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. $50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.

Напомним: 

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Владимир Зеленский, МБРР, Максим Степанов, Сергей Марченко.
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