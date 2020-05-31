Долги по зарплате растут: кто в Украине пострадал больше всего

Новости Бизнеса:Украинские предприятия загнаны в долги. Больше всего пострадали медики и промышленники.

Украинские предприятия активно накапливают долги по заработной плате. Согласно данным исследования реестра Госслужбы по вопросам труда, проведенному компанией YouControl, за время карантина только у медработников задолженность по зарплате выросла на 54%.

В целом же по разным отраслям с 2017-го по 2019 год долги по выплате заработной платы увеличились на 662 млн грн, или на 25% – до 2,55 млрд грн.

К тому же, если в конце 2017-го эта проблема касалась в основном частного сектора (75% общего долга – 1,4 млрд грн), то на конец 2019-го доля частных компаний в задолженности работникам уменьшилась до 63%.

В то же время зарплатный долг госсектора увеличился с 480 млн грн в 2017-и до 932 млн грн в 2019-м. А по состоянию на май 2020-го ее объем по всем отраслям увеличился еще на 300 млн грн. И это год еще не закончился.

Промышленники

Весомая часть долгов числится в перерабатывающей промышленности на предприятиях, производящих электрооборудование, включая корабли, воздушные и космические аппараты, военную технику, оружие и железнодорожные локомотивы.

Общий долг 129 предприятий из этой отрасли составил 1,26 млрд грн.

Для сравнения: задолженность 94 предприятий пищевой промышленности составил лишь 116 млн грн.

Туризм и рестораны

Одна из худших ситуаций сложилась в сферах туризма и питания. С 10 марта до 18 мая этого года зарплатные долги работникам этих отраслей возросли в 6 раз – с 263 тыс. грн до 1,72 млн грн.

А вот сфера искусства, спорта и досуга, наоборот, продемонстрировала положительную динамику – тут долги по зарплате в мае уменьшились до 27,5 тыс. грн, тогда как еще в марте составляли почти 120 тыс. грн.

Медицина

Не радостно живется и украинским медикам. Если еще 10 марта этого года зарплатный долг перед ними составлял почти 15 млн грн, то 18 мая он вырос сразу на 54%.

Активнее всего долги в этой сфере наращивают во Львовской (рост задолженности на 6,33 млн грн), Тернопольской (на 1,79 млн грн), Сумской (на 0,39 млн грн) и Киевской (на 0,72 млн грн) областях.

И это несмотря на то, что в целом по стране общий зарплатный долг даже немного снизился за время карантина (с 2,93 до 2,85 млрд грн).

В то же время, согласно информации, которую Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предоставила YouControl, за период с 1 марта до 21 мая служба рассчиталась с медучреждениями вовремя и в полном объеме.

НСЗУ перечисляет средства непосредственно на счета медицинских учреждений.

"Далее заведение самостоятельно распоряжается этим бюджетом. В том числе, выплачивает зарплату работникам. Механизм начисления заработной платы, премий и надбавок отмечается в коллективном договоре, который подписывают все работники", – рассказала пресс-секретарь НСЗУ Лилия Гудзь.

YouControl проверил наличие долга в реестре Гоструда и обнаружил, что учреждения, которые имели долг на 18 мая, на 25 мая сократили его всего на 10%.

В целом по всем отраслям самое большое долгое бремя по зарплатам в Донецкой области. По состоянию на 18 мая сумма задолженности в этой области составила 579 млн грн.

Харьковская, Днепропетровская, Сумская область и Киев также вошли в топ-должников. Общая сумма их невыполненных обязательств перед работниками составляет 80% общей задолженности и перевалила за 2 млрд грн.

"Информация о задолженности предприятий по отраслям может включать отклонения, поскольку не все компании имеют идентификационный номер в реестре. Сумма задолженности необозначенных предприятий составляет почти 180 млн грн, или 6% от общей суммы долга", – уточнили в YouControl.