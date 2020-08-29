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Повышение минималки: закон получил подпись президента

Повышение минималки: закон получил подпись президента
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 822-их, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020г.", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Как отмечается, президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

В Офисе президента также напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020г. является первым этапом, а вторым - станет повышение с 2021г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинский. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - заявил Зеленский.

Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 01 сентября 2020 года на уровне 5 тыс. грн в месяц.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 01 сентября 2020 года размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", - сказано в сообщении.

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Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.

За законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского проголосовали 295 нардепов.

Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).

Ранее сегодня, документ подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. 

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Зарплата, Владимир Зеленский, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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