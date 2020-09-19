Глава Минфина: Возможность дефолта исключается

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что возможность дефолта в правительстве исключается.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Исключается (возможность дефолта - ред.) ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник. И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину. Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - отметил министр.

По его словам, это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам никто доверять не будет. Мы это уже проходили, кстати", - подчеркнул Марченко.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, предусматривающие восстановление дорожной инфраструктуры и перераспределение средств между областными госадминистрациями.