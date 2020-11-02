Доллар подорожал после выходных: сколько стоит валюта в Украине 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, Нацбанк Украины установил курс гривни на уровне 28,4507 грн/долл. До выходных, 30 октября, валюту можно было купить по курсу 28,4383 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Немного подорожал и российский рубль. Его курс теперь составляет 3,6017 грн.

Тем временем евро продолжает дешеветь. Курс на сегодня составляет 33,2475 грн/евро (- 5 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем).

Согласно данным сайта Минфин, на "черном рынке" можно купить и продать валюту по следующему курсу:

Аналитики и финансовые эксперты прогнозируют, что в первую неделю ноября доллар продолжит рост. Это связано, в том числе, и с президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.