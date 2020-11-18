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Минфин объяснил, куда потратили деньги из COVID-фонда Украины

Минфин объяснил, куда потратили деньги из COVID-фонда Украины
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

Согласно отчёту министерства, из ковидного фонда уже потрачено 61% средств (40,5 млрд грн). Большая часть денег ушла на "стимулирование экономики" – то есть на ремонт дорог (20,8 млрд грн) и на соцзащиту (9,3 млрд грн). Также стоит отметить, что выделенные 0,1 млрд грн из этого фонда на образование уже закончились.

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, в сфере здравоохранения из фонда предусмотрены:

  • 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использовано 42 млн грн;

  • почти 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709 700 000 грн;

  • на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн;

  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн. из предусмотренных 6 млрд грн.

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Кроме того, по состоянию на 5 ноября, "из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд. грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении Минфина.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что из  коронавирусного фонда Зеленского, по состоянию на 1 октября, не было закуплено ни одного апарата ИВЛ.

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Все по теме:

Минфин, Отчет, Деньги, Covid-19, Ковидный фонд.

Автор:

Телеграф
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