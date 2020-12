Евросоюз ощутимо помог Украине в борьбе с коронавирусом

Европейская комиссия выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

"Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", - сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Отмечается, что это первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество".

