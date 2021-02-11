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Гривна снова ослабла: курс валют в Украине на 11 февраля

Гривна снова ослабла: курс валют в Украине на 11 февраля
02:04 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 11 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.76 гривен за единицу валюты.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно этим данным, курс доллара вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и находится ниже психологической отметки 28 гривны за доллар.

Кроме того, официальный курс евро 11 февраля равняется 33.66 гривны за единицу валюты. То есть курс евро вырос на 22 копейки, и перестал стремиться к психологической отметке 33 гривны за евро.

11 февраля

Курсы валют на 11 февраля

10 февраля

Курс валют на 10 февраля

Отметим, что до недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны.

Как сообщал "Телеграф", год назад, 11 февраля 2020 года НБУ устанавливал официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 24,51 гривны, а курс евро - на уровне 26, 85 гривны.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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