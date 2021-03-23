ПриватБанк ввел ограничения на платежи для ФЛП: как их обойти

Отныне из-за вступления в силу новых требований финансового мониторинга переводы на корпоративные карты клиентов Приватбанка ограничены лимитом в 30 тыс. грн в месяц, что уже ударило по благотворительным фондам, пожертвования которым не дошли до получателей и были возвращены отправителям.

Об этом говорится в публикации на сайте украинского бизнес-канала UBR.

"На форумах интернет-магазинов в Facebook стали появляться сообщения о том, что Приватбанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету", которая позволяет предприятию проводить любые расчеты: оплачивать покупки за границей и в интернете, а также заменяет утомительные чековые книжки с их дорогими тарифами на снятие наличных. Вызвано это тем, что для карты установлен лимит в 30 тыс. в месяц на прием платежей", - говорится в публикации.

В Приватбанке эту информацию клиентов подтвердили. Действительно указанные ограничения введены на оснований требований финмониторинга, т.к. по операциям P2P на карты "Ключ к счету" нет возможности контролировать корректность назначения платежа.

"По требованиям НБУ по платежам в пользу субъекта предпринимательской деятельности обязательно в назначении платежа указывать, за что платеж, от кого, на основании чего, с НБУ или без", – пояснил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

При этом в госбанке подчеркивают, что ограничение касается исключительно переводов на корпоративные карты и никак не отражается на перечислениях на карты физлиц.

В Приватбанке уточняют, что под лимит попадают только суммы на перевод средств, а оплаты, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия – за товар или услугу – можно совершать без ограничений. Главное, указать все правильно при формировании платежного поручения.

"При создании платежей за товар или услугу (а не перевода личных средств) в сети Приватбанка (Приват24, ТСО, касса) при указании карты "Ключ к счету" или корпоративной карты клиент автоматически переадресуется на пополнение счета, где корректно будут указаны реквизиты счета, к которому открыта карта и т.д. Такие платежи не учитываются в ограничениях 30 тыс. грн", – объяснил Серга.

Проблема перечисления средств на благотворительную организацию решается примерно таким же образом. При подготовке платежки, подчеркивают эксперты, необходимо в назначении платежа указать "благотворительный взнос".

Как сообщалось, в последнее время внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с оккупированных территорий Донбасса стали сталкиваться с блокировкой их счетов или карточек со стороны "ПриватБанка".