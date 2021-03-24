Доллар подрос, а евро, злотый и рубль обвалились: курс валют в Украине на 24 марта

На среду, 24 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,72 гривен за единицу валюты, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро остановился на отметке 32,93 гривны, что 7 копеек меньше, чем по данным на 23 марта.

Курс русского рубля также упал и равен 3,65 гривен за десять валютных единиц меньше, сутки ранее. Злотый также упал в цене – с 7, 17 гривен по курсу НБУ, установленному на 23 марта, он упал до 7,12 гривен.

Как сообщал "Телеграф", ранее у советника Зеленского Олег Устенко заявил, что инфляция выше 7% в Украине обусловлена выходом кризиса мировой экономики.

Также агентство S&P Global Ratings дало прогноз по курсу доллара в Украине к концу 2021 года.