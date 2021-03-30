Доллар уже пять дней "в покое": курс валют в Украине на 30 марта

Национальный банк Украины на вторник, 30 марта, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.96 гривен за единицу валюты.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Интересно, что курс доллара не изменился по сравнению с пятницей, 26 марта (НБУ устанавливает курс валют на выходные в пятницу) и находится ниже психологической отметки 28 гривен за доллар. То есть курс американской валюты остается в одной точке уже на протяжении пяти дней.
Официальный курс евро 30 марта равняется 32.96 гривен за единицу валюты. Отметим, что курс евро вырос на 1 копейку по сравнению с понедельником, 29 марта.
26-28 марта действовали такие официальные курсы валют:
Доллар - 27.96 гривен
Евро - 33.03 гривен
29 марта действовали такие официальные курсы валют:
Доллар - 27.96 гривен
Евро - 32.95 гривен
Как сообщал "Телеграф", ранее советник Зеленского Олег Устенко заявил, что инфляция выше 7% в Украине обусловлена выходом кризиса мировой экономики.