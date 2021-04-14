Евро и доллар резко подскочили: курс валют в Украине на 14 апреля

На среду, 14 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 28,01 гривен за единицу валюты, что на 8 копеек больше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается курса евро, то он остановился на отметке 33,32 гривен за единицу европейской валюты, что на 5 копеек больше, чем курс НБУ, установленный на вторник, 13 апреля.

Что было раньше

13 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 28,01 гривен

Евро - 33,32 гривен

12 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.90 гривен

Евро - 33.15 гривен

9-11 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.97 гривен

Евро - 33.22 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе может послужить серьезному скачку доллару.