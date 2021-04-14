Евро и доллар резко подскочили: курс валют в Украине на 14 апреля

На среду, 14 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 28,01 гривен за единицу валюты, что на 8 копеек больше, чем сутки ранее.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Что касается курса евро, то он остановился на отметке 33,32 гривен за единицу европейской валюты, что на 5 копеек больше, чем курс НБУ, установленный на вторник, 13 апреля.
Что было раньше
13 апреля действовали такие официальные курсы:
Доллар - 28,01 гривен
Евро - 33,32 гривен
12 апреля действовали такие официальные курсы:
Доллар - 27.90 гривен
Евро - 33.15 гривен
9-11 апреля действовали такие официальные курсы:
Доллар - 27.97 гривен
Евро - 33.22 гривен
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе может послужить серьезному скачку доллару.