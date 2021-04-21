Доллар замерз, евро взлетел: курс валют в Украине на 21 апреля

На среду, 21 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на отметке 28 гривен за единицу валюты, что совпадает с курсом, установленным сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он остановился на показателе 33,73 гривен за единицу валюты, что на три копейки больше, чем на вторник, 20 апреля.

Что было ранее

20 апреля

Доллар – 28 гривен

Евро – 33,70 гривен

19 апреля

Доллар – 27,97 гривен

Евро – 33, 52 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признавался, что эскалация войны на Донбассе привела к резкому падению курса рубля в России. При этом эскалация на Донбассе может послужить скачку доллара и в Украине.