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Доллар замерз, евро взлетел: курс валют в Украине на 21 апреля

Доллар замерз, евро взлетел: курс валют в Украине на 21 апреля
02:07 Сегодня Телеграф

На среду, 21 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на отметке 28 гривен за единицу валюты, что совпадает с курсом, установленным сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он остановился на показателе 33,73 гривен за единицу валюты, что на три копейки больше, чем на вторник, 20 апреля.

Курс евро и доллара в Украине

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Что было ранее

20 апреля

Доллар – 28 гривен

Евро – 33,70 гривен

19 апреля

Доллар – 27,97 гривен

Евро – 33, 52 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признавался, что эскалация войны на Донбассе привела к резкому падению курса рубля в России. При этом эскалация на Донбассе может послужить скачку доллара и в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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