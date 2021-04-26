Bitcoin прекратил падение и начал рост: за сколько сегодня торгуется "биток"

Самая дорогая криптовалюта мира Bitcoin (биткоин) в понедельник, 26 апреля, выросла впервые за шесть дней, превысив стоимость в 52,5тыс. долларов США (около 1млн 465тыс. грн), а на пике торгов "пробивала" отметку в $53 тыс.

Об этом свидетельствуют данные с торгов, публикуемых на новостном сайте, специализирующемся на биткоинах и цифровых валютах CoinDesk.

Как пишет издание, рост криптовалюты обусловлен тем, что "быки" подтолкнули цены вверх в первые часы торгов в Азии в понедельник.

В ралли, которое, началось в воскресенье вечером, биткоин отскочил от семинедельного минимума около $47 655, впоследствии продемонстрировав один из самых больших почасовых приростов за два дня. При этом объем покупок "был на самом высоком часовом уровне с 23 апреля".

Издание напоминает, что на прошлой неделе цены упали максимально с февраля на фоне опасений, что предложение президента США Джо Байдена о повышении налога на прирост капитала для криптовалют и других инвестиций может оказать давление на рынок.

"Другие основные криптовалюты также были в плюсе, прибавив в среднем 3,7% за день. Токен UNI от Uniswap продемонстрировал одни из самых больших прибылей, увеличившись более чем на 14% за последние 24 часа", - говорится в заметке.

Как сообщалось, украинско-американский девелопер Марк Гинзбург заявил, что о Bitcoin имеет потенциал преодолеть отметку стоимости и в 100 тысяч долларов США, и хотя у нее высокая волатильность, но рассматривать ее как спекулятивный актив не стоит.