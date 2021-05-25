Доллар и рубль поползли вниз, а евро и злотый выросли: курс валют в Украине на 25 мая

На вторник, 25 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,42 гривен за единицу валюты, что на три копейки меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он застыл на отметке 33,49 гривен, обогнав самого себя от вчерашнего показателя на 2 копейки.

Злотый оказался равен 7,47 гривен, поднявшись в цене на одну копейку. А российский рубль взял высоту 3,71 гривен за 10 единиц валюты, полиняв сразу на три копейки за последние 24 часа.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты прогнозировали скачок доллара в Украине к осени.

Также стало известно, при каком условии украинская экономика рванет вверх.