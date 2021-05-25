Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Доллар и рубль поползли вниз, а евро и злотый выросли: курс валют в Украине на 25 мая

Доллар и рубль поползли вниз, а евро и злотый выросли: курс валют в Украине на 25 мая
06:13 Сегодня Телеграф

На вторник, 25 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,42 гривен за единицу валюты, что на три копейки меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он застыл на отметке 33,49 гривен, обогнав самого себя от вчерашнего показателя на 2 копейки.

Злотый  оказался равен 7,47 гривен, поднявшись в цене на одну копейку. А российский рубль взял высоту 3,71 гривен за 10 единиц валюты, полиняв сразу на три копейки за последние 24 часа.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты прогнозировали скачок доллара в Украине к осени.

Также стало известно, при каком условии украинская экономика рванет вверх.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Российский депутат прославился в сети, сняв на видео "тройничок" с женой и девочкой-подростком
05 Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Штормовая волна накатила&quot;: по центру Одессы течет огромная &quot;река&quot; (видео)
"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)
&quot;Проклинаю этот день&quot;: женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго
"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Какой праздник 25 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь