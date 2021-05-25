Стало известно, компенсируют ли стоимость уже купленных билетов на авиарейсы в Беларусь

Украина со среды, 26 мая, прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает полеты в ее воздушном пространстве. Поскольку такое решение принято Кабинетом министров Украины в целях безопасности граждан, то оно подпадает под категорию форс-мажоров, а значит и компенсировать стоимость уже купленных билетов не положено.

Об этом заявляют в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) на странице в соцсети Facebook во вторник, 25 мая.

"Введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее, чем за 3 часа до начала регистрации", - говорится в сообщении.

При этом в Украэрорухе добавляют полный перечень чрезвычайных обстоятельств (форс-мажоров), при которых компенсация не предусмотрена.

В госпредприятии также сообщили, что всего было запланировано 5 ежедневных рейсов на сезон лето-2021 в и из Беларуси:

"Мотор Сич":

Запорожье - Минск, 4 рейса в неделю.

"Белавиа":

Минск - Киев, 35 рейсов в неделю

Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю

Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю

Минск - Львов, 7 рейсов в неделю.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Кабмина.