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Стало известно, компенсируют ли стоимость уже купленных билетов на авиарейсы в Беларусь

Стало известно, компенсируют ли стоимость уже купленных билетов на авиарейсы в Беларусь
15:21 Сегодня Телеграф tmz

Украина со среды, 26 мая, прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает полеты в ее воздушном пространстве. Поскольку такое решение принято Кабинетом министров Украины в целях безопасности граждан, то оно подпадает под категорию форс-мажоров, а значит и компенсировать стоимость уже купленных билетов не положено.

Об этом заявляют в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) на странице в соцсети Facebook во вторник, 25 мая.

"Введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее, чем за 3 часа до начала регистрации", - говорится в сообщении.

Небо над Беларусью закрывается: на самолетах каких авиакомпаний еще можно добраться в Минск

При этом в Украэрорухе добавляют полный перечень чрезвычайных обстоятельств (форс-мажоров), при которых компенсация не предусмотрена.

В госпредприятии также сообщили, что всего было запланировано 5 ежедневных рейсов на сезон лето-2021 в и из Беларуси:

"Мотор Сич":

  • Запорожье - Минск, 4 рейса в неделю.

"Белавиа":

  • Минск - Киев, 35 рейсов в неделю
  • Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю
  • Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю
  • Минск - Львов, 7 рейсов в неделю.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Кабмина.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 322

Все по теме:

Беларусь, Украэрорух, Компенсация, Мотор Сич, Билеты, Самолеты, Стоимость, Белавиа, Авиасообщение.
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