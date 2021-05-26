На каких заправках в Украине продают поддельное горючее: результаты проверки

После подорожания горючего и введения моратория Кабмином моратория на повышение цен, некоторые эксперты стали прогнозировать падение качества топлива и увеличение подделок на рынке. Так, Консалтинговая группа "А-95" уже предупреждала, что продажа фальсифицированного топлива мини-НПЗ и нефтебаз начнет расти и это коснется не только автозаправочных станций нижнего ценового сегмента. Поддельное топливо появится и у крупных продавцов данного рынка, прогнозируют эксперты.
В ВОО "Союз потребителей Украины" (СПУ) решили проверить семь АЗС на качество топлива. Об этом рассказал на своей странице в Facebook исполнительный директор Всеукраинской общественной организации Максим Несмеянов.
"Проверка АЗС: БРСМ, MOTTO, WOG, OKKO, SUNOIl, AVANTAGE 7 и SOCAR. 2 залетчика по бензину и дизелю: MOTTO и SUNOIL... Видно, кто реально продает 92-й бензин под видом 95-го заливая метанолом (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила - CH3OH, одноатомный спирт, бесцветное ядовитое вещество - Авт)", - написал он.
По результатам исследований Союза потребителей Украины "Телеграф" подготовил инфографику ниже.
Отметим, что в требованиях к дизельному топливу есть четыре основных показателя:
На двух АЗС - MOTTO и SUNOIL - образцы дизельного топлива забраковали по показателям "Температура вспышки" и "Содержание серы".
В требованиях к бензину есть пять основных показателей:
На тех же АЗС - MOTTO и SUNOIL - образцы бензина А-95 забраковали по показателям "Октановое число", "Содержание серы" и "Кислород".
У бензина на двух АЗС было превышение норматива содержания метил-трет-пентилового эфира (МТБЭ) и метанола. Это означает, что топливо низкого качества разбавляли двумя веществами, чтобы достичь якобы качества А-95.
В MOTTO показатели были следующие: МТБЭ - 21,1%, метанол - 16,5%, в Sunoil: МТБЭ - 24,4%, метанол - 3,6%. Это больше нормы ЕС, которая составляет 15% для МТБЭ и 3% для метанола.
В Союзе потребителей Украины также отмечают, что ни один из семи образцов бензина не содержал онометиланилины (MMA, N-метианилин) - октаноповышающую присадку (добавку) к бензину. Жидкость предназначена для выработки так называемых евробензинов и является самой распространенной добавкой, которую добавляют для повышения качества топлива.
По словам исполнительного директора "ССУ" Максима Несмиянова, с прошлого года госучреждения вообще не проверяют горюче-смазочные материалы.
"Проверка была в Киеве, что по Украине творится, я сказать не могу. Госэкоинспекция в 2020 году не проверяла топливо, хотя это ее обязанности", - пояснил он.
По состоянию на 25 мая дизельным топливом по самой высокой цене торговала сеть SOCAR. А-95 одинаково дорого продавался в SOCAR, ОККО и WOG за 29,84 грн/л. Самая низкая цена была у АЗС "Авантаж 7".