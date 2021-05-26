На каких заправках в Украине продают поддельное горючее: результаты проверки

После подорожания горючего и введения моратория Кабмином моратория на повышение цен, некоторые эксперты стали прогнозировать падение качества топлива и увеличение подделок на рынке. Так, Консалтинговая группа "А-95" уже предупреждала, что продажа фальсифицированного топлива мини-НПЗ и нефтебаз начнет расти и это коснется не только автозаправочных станций нижнего ценового сегмента. Поддельное топливо появится и у крупных продавцов данного рынка, прогнозируют эксперты.

Проверка АЗС

В ВОО "Союз потребителей Украины" (СПУ) решили проверить семь АЗС на качество топлива. Об этом рассказал на своей странице в Facebook исполнительный директор Всеукраинской общественной организации Максим Несмеянов.

"Проверка АЗС: БРСМ, MOTTO, WOG, OKKO, SUNOIl, AVANTAGE 7 и SOCAR. 2 залетчика по бензину и дизелю: MOTTO и SUNOIL... Видно, кто реально продает 92-й бензин под видом 95-го заливая метанолом (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила - CH3OH, одноатомный спирт, бесцветное ядовитое вещество - Авт)", - написал он.

По результатам исследований Союза потребителей Украины "Телеграф" подготовил инфографику ниже.

Качество нефтепродуктов: бензин А-95 и дизельное топливо

Отметим, что в требованиях к дизельному топливу есть четыре основных показателя:

содержание серы не может быть выше 10 мг/кг;

температура вспышки в закрытом тигле не может быть ниже 55 ° C;

фракционный состав (температурные границы начала и конца кипения топлива при заданном объеме) не может быть выше 360°C;

цетановое число (воспламеняемость ДП) не менее 51.

На двух АЗС - MOTTO и SUNOIL - образцы дизельного топлива забраковали по показателям "Температура вспышки" и "Содержание серы".

В требованиях к бензину есть пять основных показателей:

содержание серы, которое как и в случае с ДТ не может быть больше 10 мг/кг;

объемная доля бензола не более 1% об.;

массовая доля кислорода (для бензинов премиум-класса Е5 и Е7)

объемная доля олефиновых углеводов не более 18% об., и ароматических углеводов не более 35% об.;

детонационная стойкость не менее 95 единиц.

На тех же АЗС - MOTTO и SUNOIL - образцы бензина А-95 забраковали по показателям "Октановое число", "Содержание серы" и "Кислород".

Нормы ЕС

У бензина на двух АЗС было превышение норматива содержания метил-трет-пентилового эфира (МТБЭ) и метанола. Это означает, что топливо низкого качества разбавляли двумя веществами, чтобы достичь якобы качества А-95.

В MOTTO показатели были следующие: МТБЭ - 21,1%, метанол - 16,5%, в Sunoil: МТБЭ - 24,4%, метанол - 3,6%. Это больше нормы ЕС, которая составляет 15% для МТБЭ и 3% для метанола.

В Союзе потребителей Украины также отмечают, что ни один из семи образцов бензина не содержал онометиланилины (MMA, N-метианилин) - октаноповышающую присадку (добавку) к бензину. Жидкость предназначена для выработки так называемых евробензинов и является самой распространенной добавкой, которую добавляют для повышения качества топлива.

По словам исполнительного директора "ССУ" Максима Несмиянова, с прошлого года госучреждения вообще не проверяют горюче-смазочные материалы.

"Проверка была в Киеве, что по Украине творится, я сказать не могу. Госэкоинспекция в 2020 году не проверяла топливо, хотя это ее обязанности", - пояснил он.

Цены на бензин сегодня

По состоянию на 25 мая дизельным топливом по самой высокой цене торговала сеть SOCAR. А-95 одинаково дорого продавался в SOCAR, ОККО и WOG за 29,84 грн/л. Самая низкая цена была у АЗС "Авантаж 7".