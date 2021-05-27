Сколько пенсионеров проживает в ОРДЛО и кто из них получает пенсии в Украине - данные Минсоцполитики и террористов

За семь лет вооруженного конфликта с РФ ни одно учреждение не смогло точно посчитать, сколько в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) осталось пенсионеров.

Их количество трудно определить не только потому, что там нет украинских институций, которые могли бы исследовать подобную статистику. Так называемые "ведомства", назначенные террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", не разъясняют, по каким принципам они сейчас считают пенсионеров.

"Телеграф" сделал свое исследование по количеству людей, которые получают пенсии на временно оккупированных пророссийскими боевиками территориях востока Украины.

В ОРДЛО возможно проживает более миллиона пенсионеров

По данным подконтрольного боевикам "ЛНР" Пенсионного фонда на оккупированной части Луганской области находится 433 тысячи пенсионеров. ПФ "ЛНР" летом прошлого года делал актуализацию данных по месту нахождения пенсионного дела. Насколько их количество изменилась состоянию на 2021 данных нет. Отметим, что по данным российской Википедии в ОРЛО проживает 1,45 миллиона человек.

На временно оккупированной части Донецкой области ситуация с обновлением статистики немножко лучше. Там есть данные по состоянию на январь 2021 года. Подконтрольное боевикам "Минэкономразвития ДНР" говорит, что в ОРДО живет 670,3 тысячи пенсионеров.

Отметим, что население отдельных районов Донецкой области по данным российской Википедии составляет почти 2,25 миллиона человек.

Таким образом, суммарно на неподконтрольной Украины части Донбасса проживает около 1,1 миллиона пенсионеров.

Данные Украины

Но эта цифра не совпадает с данными, которые предоставило Министерство социальной политики Украины. На седьмом заседании Диалога по правам человека между Украиной и ЕС глава делегации со стороны Евросоюза Ричард Тиббельс и експерт Кристина Мартинес-Галлего поставили вопрос о пенсионных выплат гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО.

"На временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы Пенсионного фонда Украины, в соответствии с действующим законодательством уполномоченные проводить начисление и выплату пенсий, отделения почтовой связи и банковские учреждения не функционируют, поэтому выплата пенсий на этой территории не проводится", - ответили делегации ЕС в Минсоцполитики.

У министерства есть только информация, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько уже хоть раз получали пенсию на территории, подконтрольной Украине. Итак, по данным Укрстата в 2014 году в Украине проживало 13,5 миллиона пенсионеров. А по состоянию на апрель 2021 в органы Пенсионного фонда Украины обратилось 1 159 300 человек из неподконтрольных Украины территорий Луганской и Донецкой областей.

В Минсоцполитики добавили, что для пенсионеров из "серой зоны" (населенные пункты, которые находятся на линии конфликта - Авт.) Также найден выход как им получать свои деньги:

"С декабря 2015 выплата пенсий осуществляется через АО "Ощадбанк" с помощью двух мобильных подразделений, предоставляющих банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон".

Кроме того, в Украине есть еще пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц. Их количество составляет 660 тысяч человек. Эти данные в интервью Радио Свобода еще в январе озвучила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получать. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в "Счастье" и "Золотом" будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформиться", - рассказала Лазебная .

Итак, в целом есть небольшой разбег в данных о количестве пенсионеров в ОРДЛО он подконтрольных пророссийским боевикам органов и Министерством социальной политики Украины. Разница составляет 56 тысяч человек в пользу подсчетов Украины. И это может показаться странным, потому что натренированные российскими кураторами "представители "ЛНР" и "ДНР" обычно искусственно преувеличивают человеческие и ресурсные показатели.