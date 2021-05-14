Получателям субсидий надо их обновить: как это сделать и когда

С 1 мая правила выдачи субсидий резко изменились. Для обновления льготных выплат за коммунальные услуги нужно подать декларацию о доходах и расходах. До конца года осталось два периода - неотапливаемый с 1 мая по 30 сентября и отапливаемый, который начнется 1 октября и продлится до 30 апреля 2022.

Многие из субсидантов не успели подать вовремя документы на льготы в неотапливаемый период. Но Минсоцполитики в этом году учло изменения в правилах и предоставило для подачи документов все пять месяцев неотопительного сезона. В ведомстве уверяют, что всем, кто переоформится в это время, льготы начислят именно с мая.

Напомним, что есть несколько вариантов переоформления субсидий:

Прийти в районное Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) написать заявление и подать декларацию о доходах и расходах.

(УТСЗН) написать заявление и подать декларацию о доходах и расходах. Отправить заполненные бланки на адрес УТЗСН за которым закреплен субсидант.

за которым закреплен субсидант. Подать заявление, а также декларацию о доходах и расходах в электронном виде через сервис сайта Минсоцполитики.

Обратиться к уполномоченными лицами территориальных общин (в том числе старостатам) и Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП).

Бланки Заявления и Декларации для заполнения собственноручно в бумажной форме можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики отдельно или по этой ссылке.

В Минсоцполитики также добавляют, что УТСЗН теперь будет самостоятельно, на основании представленных гражданами документов, определять, кому начислять субсидии. Дополнительные комиссии и органы местного самоуправления больше не нужны.

Срок осмотра представленных документов для тех, кому насчитывали льготы специальные комиссии, сокращается с 30 до 10 дней. Это означает, что оформить субсидию стало, не только легче, но и быстрее.

Минсоцполитики обратилось к руководству городов с просьбой объяснить населению, что переоформление документов на субсидии упростилось.

Кроме того, во избежание толпы в ЦНАПах, УТСЗН, исполнительных органов территориальных общин по поручению Минсоцполитики местные власти должны ввести талонную систему для очередей.