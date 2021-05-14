Получателям субсидий надо их обновить: как это сделать и когда

С 1 мая правила выдачи субсидий резко изменились. Для обновления льготных выплат за коммунальные услуги нужно подать декларацию о доходах и расходах. До конца года осталось два периода - неотапливаемый с 1 мая по 30 сентября и отапливаемый, который начнется 1 октября и продлится до 30 апреля 2022.
Многие из субсидантов не успели подать вовремя документы на льготы в неотапливаемый период. Но Минсоцполитики в этом году учло изменения в правилах и предоставило для подачи документов все пять месяцев неотопительного сезона. В ведомстве уверяют, что всем, кто переоформится в это время, льготы начислят именно с мая.
Напомним, что есть несколько вариантов переоформления субсидий:
Бланки Заявления и Декларации для заполнения собственноручно в бумажной форме можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики отдельно или по этой ссылке.
В Минсоцполитики также добавляют, что УТСЗН теперь будет самостоятельно, на основании представленных гражданами документов, определять, кому начислять субсидии. Дополнительные комиссии и органы местного самоуправления больше не нужны.
Срок осмотра представленных документов для тех, кому насчитывали льготы специальные комиссии, сокращается с 30 до 10 дней. Это означает, что оформить субсидию стало, не только легче, но и быстрее.
Минсоцполитики обратилось к руководству городов с просьбой объяснить населению, что переоформление документов на субсидии упростилось.
Кроме того, во избежание толпы в ЦНАПах, УТСЗН, исполнительных органов территориальных общин по поручению Минсоцполитики местные власти должны ввести талонную систему для очередей.