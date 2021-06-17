Доллар и евро резко рванули вверх: курс валют в Украине на 17 июня

На утро четверга, 17 июня, курс доллара и гривны в Украине снова резко поднялся вверх после падения.

Об этом можно судить по официальным данным Национального банка Украины, сообщает "Телеграф".

Напомним, что всего пару дней доллар впервые за многие месяцы опустился ниже отметки в 27 гривен, однако за последние сутки он прибавил в цене сразу десять копеек и опять превысил эту черту.

На сегодняшний день курс валют выглядит следующим образом:

доллар стоит 27,02 гривен (+10 коп за сутки);

евро - 32,77 гривен (+16 коп);

польский злотый - 7,25 грн (+5 коп);

российский рубль - 37,5 копеек (+2 коп).

Следует учитывать, что по курсу регулятора физические лица не могут покупать валюту, но по нему можно оценивать обстановку на валютном рынке в целом. Цены же в обменниках будут несколько отличаться.

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