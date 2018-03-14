"Нафтогаз" подтвердил свою надежность перед партнерами из Европы

Транзит по территории Украины является экономически выгодным в направлении Центральной и Восточной Европы, а также самым безопасным маршрутом, так как осуществляющий его "Нафтогаз Украины", в отличие от "Газпрома", не занимается газовым шантажом, говорится в сообщении украинской компании на странице в Facebook.

"После неудачных попыток российского монополиста создать искусственный газовый зимний кризис, вся Европа убедилась, что Украина - надежный партнер, который способен обеспечивать транзит в самых сложных ситуациях", - заявил "Нафтогаз" после озвученных 13 марта на встрече премьера РФ Дмитрия Медведева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером очередных сомнений в надежности транзита через Украину.

Украинская компания отметила, что "Газпром" постоянно страдает хронической гипотонией", допуская "случайные" резкие снижения давления в пиковые морозы, что приводит к рискам срыва работы ГТС.