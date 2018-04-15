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Opera VPN прекращает работу с 30 апреля

Opera VPN прекращает работу с 30 апреля
21:47 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: После решения о блокировке мессенджера Telegram приложение Opera VPN возглавило список самых популярных запросов в топе магазина App Store.

Приложение Opera VPN, которое позволяет обходить блокировки на мобильных устройствах, работающих на iOS и Android, прекращает свою работу с 30 апреля. Как сообщает 112, об этом сообщается на официальном сайте приложения.

Компания предложила пользователям перейти на платный сервис SurfEasy. Сейчас все пользователи Opera Gold имеют возможность получить бесплатную 1-годовую подписку на SurfEasy Ultra VPN. Те, кто не имеют премиальных аккаунтов Opera, смогут получить подписку на год со скидкой в 80%.

"Все мы здесь, в Opera VPN, включая Олафа (маскот компании, – ред.), искренне благодарны за вашу поддержку в течение последних нескольких лет и просим прощения за возможные неудобства. Мы знаем, что вы будете счастливы с SurfEasy, и мы знаем, что SurfEasy будет упорно работать над соблюдением конфиденциальности в интернете", – говорится в сообщении.

Иран хочет заблокировать Telegram

Как сообщалось, Госдума России в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

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Новости Бизнеса, Opera VPN, Telegram, Запрет VPN, Обход блокировок.
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