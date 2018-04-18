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"АвтоКрАЗ" обеспечит ВС Индии комплектующими для парка КрАЗ-ов

КрАЗ-ы
00:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Какие-либо детали достигнутых в рамках выставки новых договоренностей о развитии международного сотрудничества в компании не уточняют.

ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) обеспечит поставки комплектующих для закупленных Индией в прежние годы и находящихся в эксплуатации индийских Вооруженных сил грузовых автомобилей повышенной проходимости семейства "КрАЗ".

Согласно размещенному на сайте компании сообщению пресс-службы, соответствующая договоренность между украинской и индийской сторонами достигнута по итогам участия "АвтоКрАЗа" в работе 10-й международной оборонной Defexpo-2018, прошедшей 11-14 апреля в городе Чиннай (Индия).

"1000 грузовиков КрАЗ различных моделей, закупленных более 20 лет назад для нужд индийских военных, до сих пор "на ходу" и исправно несут боевую службу. Достигнуты договоренности о поставке запчастей к этим автомобилям", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, по итогам проведенных "АвтоКрАЗом" в ходе Defexpo-2018 переговоров с зарубежными партнерами достигнуты договоренности о развитии совместно реализуемых проектов. "Также приобретены новые партнеры, с которыми достигнуты договоренности о сотрудничестве", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках участия в работе украинской экспозиции на Defexpo-2018 "АвтоКрАЗ" представил потенциальным заказчикам Южно-Азиатского региона линейку автомобилей КрАЗ специального назначения, производство которых освоено заводом в последние годы: это бронированная техника "КрАЗ-Фиона" и "КрАЗ-Халк", а также выпускаемые украинским ОПК на базе платформы "КрАЗ" средства ПВО, связи и РЭБ.

"АвтоКрАЗ" – известный на мировом рынке украинский производитель грузовой техники, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ", в том числе в интересах ВС Украины.

Предприятие входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

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Новости Бизнеса, DefExpo-2018, ВС Индии, Индия-Украина, КрАЗ, ЧАО "АвтоКрАЗ".
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