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Google признала проект оплаты в киевском метро одним из самых прогрессивных

Столичная подземка стоит в одном ряду с метро Лондона, Чикаго, Ванкувера, Сиднея и Портленда.
08:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/kyivmetro

Новости Бизнеса: На всемирной конференции разработчиков Google признали одним из самых прогрессивных проект оплаты в киевском метрополитене.

На ежегодной всемирной конференции разработчиков Google I / O в Калифорнии проект оплаты в киевском метрополитене был отмечен среди самых прогрессивных.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Всемирная конференция разработчиков Google в Калифорнии. Проект оплаты в киевском метро среди прогрессивных", - говорится в сообщении.

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Столичная подземка стоит в одном ряду с метро Лондона, Чикаго, Ванкувера, Сиднея и Портленда. Напомним, оплата в столичной подземке с помощью сервиса Google Pay работает с осени прошлого года.

4 мая в "Киевском метрополитене" сообщали, что принято решение модернизировать и дооснастить все существующие элементы соответствующих автоматизированных систем КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" для объединения в единую общегородскую систему оплаты проезда.

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Новости Бизнеса, Google, Киев, Киевский метрополитен, Киевское метро, Метро.
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