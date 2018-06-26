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"Укрзализныця" получит прибыль благодаря отмене коррупционного приказа

УЗ
13:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" в 2018 году получит дополнительно более 3,5 млрд грн благодаря дерегуляции инвентарного парка.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" получит более 3,5 млрд грн дополнительных поступлений по итогам 2018 года благодаря отмене приказа, который не позволял компании устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами собственного парка.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью.

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"Мининфраструктуры отменило 209-й приказ в отношении инвентарного парка "Укрзализныци". Он позволял на коррупционных схемах зарабатывать минимум полмиллиарда гривен в месяц. Инвентарный парк по низкой цене предоставлялся своим компаниям и за большие деньги, которые оседали в частных карманах. Этого больше нет, и "Укрзализныця" стала зарабатывать в этой сфере дополнительно порядка 300 миллионов гривен в месяц. По итогу года компания будет иметь более 3,5 миллиарда дополнительных поступлений за счет дерегуляции инвентарного парка", - сказал он.

При этом Омелян отметил, что дерегуляция не решила всех проблем "Укрзализныци", поскольку коррупция до сих пор остается.

"Там не менее, коррупция остается и есть проблемы с вертикалями. Команда не поменялась. Работают те же люди, и я не уверен, насколько Кравцов самостоятелен в принятии кадровых решений", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство юстиции 20 декабря 2017 года заюстировало отмену приказа №209, которым в 2012 году были введены нерыночные дискриминационно заниженные цены на инвентарный парк "Укрзализныци", что давало возможность для серьезных злоупотреблений в течение многих лет.

С 22 декабря "Укрзализныця" имеет право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую при использовании вагонов собственного парка.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Омелян, Железная дорога, Инвентарь УЗ, УЗ, Украина, Укрзализныця.
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