На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях

Коалиция групп по защите прав детей и потребителей США обвинила Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Жалобу подали Кампания за свободное от рекламы детство (ССFC), Федеральная торговая комиссия США (FTC) и другие организации.

В жалобе утверждается, что информация о практике конфиденциальности является слишком неопределенной - это позволяет Facebook делиться данными о детях с третьими сторонами.

Организации подчеркивают, что Messenger Kids нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), потому не гарантирует, что взрослый, который дает ребенку разрешение на использование приложения, на самом деле является его опекуном.

"В компании рассказывают родителям, что Messenger Kids предназначено для безопасного использования детьми, но они даже не отвечают наиболее базовым требованиям закона о конфиденциальности. Лучший выбор для родителей очевиден: держите детей подальше от Facebook", - заявил исполнительный директор ССFC Джош Голин .

Приложение, предназначенное для детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые слишком юны, чтобы создавать учетную запись в соцсети, Facebook презентовал в декабре прошлого года.